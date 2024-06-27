Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Capim KPK, Pansel Klaim Sudah Ada yang Daftar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |11:51 WIB
JAKARTA - Ketua panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, sudah ada pihak yang mendaftar sebagai Capim.

"Sudah ada," kata Yusuf saat dikonfirmasi MNC Portal, Kamis (27/6/2024).

Terkait rincian jumlah pihak yang mendaftar, Yusuf meminta untuk dikonfirmasikan kepada sekretariat Pansel Capim KPK. "Saya belum dapat laporan rinciannya. Tanya ke sekretariat pansel di sekneg aja ya," kata Yusuf.

Terpisah, Wakil Ketua Pansel Capim KPK Arief Satria mengatakan bahwa pendaftaran telah dibuka pada Rabu 26 Juni 2024 kemarin. Hingga sore hari sudah ada puluhan orang yang meregistrasi akun, namun belum ada yang mendaftarkan dokumen.

"26 Juni 2024 adalah hari pertama pendaftaran calon pimpinan dan calon Dewas KPK. Hingga pukul 15.00 WIB sore ini belum ada yang submit dokumen. Namun, sudah ada 94 orang yang register akun," kata Arief.

Arief menjelaskan, nantinya usai berkas Capim KPK diterima Pansel, maka berkas tersebut akan diverifikasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam pengumuman.

"Selanjutnya hasil dari verifikasi atas berkas tersebut akan diumumkan sebagai peserta yang lolos seleksi administrasi. Pengumuman tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024," ujarnya.

Topik Artikel :
Pansel KPK Capim KPK KPK
Telusuri berita news lainnya
