Demo Nakes di RSUD Koja, Dinkes Jakarta Klaim Tuntutannya Sudah Difasilitasi

JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyebutkan tuntutan para pekerja tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Koja Jakarta Utara sudah difasilitasi untuk diselesaikan.

"Sehubungan dengan adanya aspirasi oleh beberapa pegawai RSUD Koja, Dinas Kesehatan segera melakukan fasilitasi kedua belah pihak, baik pegawai maupun manajemen RSUD Koja," ujar Ani Ruspitawati, Kamis (27/6/2024).

Ia memastikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak terganggu akibat aksi demonstrasi tersebut.

"Sejauh ini penyampaian aspirasi yang dilakukan tidak mengganggu pelayanan masyarakat, pelayanan tetap berjalan seperti biasa, dan manajemen telah menerima pihak yang menyampaikan aspirasi," ujar Ani Ruspitawati.

Ani Ruspitawati menegaskan pihaknya akan mendalami terkait tuntutan dari para tenaga kesehatan tersebut. "Lebih lanjut Dinas Kesehatan akan mendalami masalah pajak TER dan remunerasi yang sementara ini menjadi isu yang disampaikan," pungkas Ani Ruspitawati.

Sebagaimana diketahui, video sejumlah pekerja tenaga kesehatan melakukan aksi unjuk rasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Kota Jakarta Utara viral di media sosial pada Kamis 27 Juni 2024.