HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tolak Tapera, Ribuan Buruh Geruduk Kantor Kemenkeu

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |12:47 WIB
Tolak Tapera, Ribuan Buruh Geruduk Kantor Kemenkeu
Demo buruh tolak Tapera di Kemenkeu (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah organisasi buruh melakukan aksi di depan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jalan Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat untuk menolak kebijakan pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, ribuan buruh mulai mengepung Kantor Kemenkeu sejak pukul 11.30 WIB, hingga akhirnya mereka mulai berkumpul depan gerbang Kemenkeu pada pukul 12.00 WIB.

Terlihat organisasi buruh dari FSP, LEM dan SPSI berkumpul di depan kantor Kemenkeu, Kamis (27/6/2024) siang.

"Kita sudah dapat izin (buat aksi) tolak Tapera," ucap salah satu orator di atas mobil komando.

Di lokasi, hujan rintik mengguyur Kantor Kemenkeu yang berada di kawasan Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat itu. Namun, tak sedikit pun menurunkan semangat para buruh yang menggeruduk kantor bendahara negara itu.

Terpantau juga para anggota polisi sudah memasang barikade si depan kantor Kemenkeu, lengkap juga para polisi menahan barikade tersebut guna menghindari pemaksaan masuk oleh para buruh.

Saking banyaknya buruh yang ikut aksi pada hari ini, pihak kepolisian sampai menutup Jalan Dr. Wahidin Raya arah Gunung Sahari ditutup pihak kepolisian.

(Arief Setyadi )

      
