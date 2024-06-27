Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Remaja Pecah di Permukiman Padat di Kemayoran, Warga Resah

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |17:47 WIB
Tawuran Remaja Pecah di Permukiman Padat di Kemayoran, Warga Resah
Tawuran pecah di Kemayoran. (Foto: CCTV)
A
A
A

JAKARTA - Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di pemukiman padat penduduk, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis (27/6/2024) dini hari.

Dari rekaman CCTV terlihat sekelompok remaja berlarian karena diserang dikejar oleh remaja lainnya yang membawa celurit besar di tangannya.

Dari video itu juga tampak seorang remaja duduk-duduk santai sambil memegang sebilah celurit. Remaja yang mengenakan helm hitam itu duduk di tengah jalan.

Menurut salah seorang warga, Marco, kejadian tawuran di pemukiman padat penduduk itu terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Saat tawuran terjadi, tiba-tiba di kawasan rumahnya ramai teriakan dari remaja yang saling serang.

"Itu kejadian tiba-tiba sudah ada suara berisik dari luar. Jadikan saya pun sendiri lagi istirahat tiba-tiba langsung kebangun gitu mas kaget, udah tau rame-rame dan ada pemuda bawa senjata tajam," kata Marco kepada wartawan di lokasi kejadian.

Saat kejadian itu, Marco tak berani melihat langsung keluar rumahnya. Lewat CCTV dia melihat sekelompok remaja yang sedang tawuran.

"Kayaknya mereka dikejar-kejar saja sama pelaku tawuran itu, jadi gangster juga, ada yang bawa motor kok, ada di CCTV saya, sajam, korban sih nggak ada, cuma yang kita khawatirkan justru takutnya nanti akan ada korban," ujar Marco.

Halaman:
1 2
      
