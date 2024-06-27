Truk Tabrak 2 Mobil di Jalan Raya Alternatif Cibubur

Truk tabrak 2 mobil di Jalan Alternatif Cibubur (Foto : Tangkapan Layar Video/ Putra R)

BOGOR - Sebanyak tiga kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kanit Gakkun Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 11.10 WIB. Awalnya, truk wingboks nomor polisi B 9657 BEU bergerak dari arah Cileungsi menuju Cibubur.

"Di TKP, truk menabrak Toyota Agya B 1232 QIO dan Toyota Rush E 1384 YD searah di depannya," kata Ferdhy dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan itu. Hanya saja, terdapat kerugian materi kerusakan kendaraan sekitar Rp 10 juta.

"Korban jiwa nihil," jelasnya.

Berdasarkan hasil olah TKP, kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian sopir truk wingboks. Sopir kurang konsentrasi ketika sedang berkendara.

"Disimpulkan bahwa terdapat kelalaian terhadap pengemudi kendaraan wingboks," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)