PAN Gelar Rakernas Ke-4 di Jakarta Sabtu Besok, Ini Sederet Agenda yang Akan Dibahas

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-4 di Kantor DPP PAN, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Sabtu 29 Juni 2024.

Sejumlah topik akan dibahas dalam Rakernas mulai dari penetapan lokasi tempat dan waktu Kongres ke-6 PAN hingga penyerahan dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju di Pilkada 2024.

"Jadi ini Rapat Kerja Nasional PAN yang terakhir untuk periode ini. Beberapa hal penting berkaitan dengan Rakernas PAN ini akan dilaksanakan pada Sabtu 29 Juni 2024 di Kantor DPP PAN, pesertanya dari seluruh DPW, DPD seluruh Indonesia ada yang hadiri di sini dan melalui virtual zoom jadi total seluruhnya ada 260 peserta yang akan hadir langsung dan zoom sekitar 3.000," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, Viva Yoga Mauladi dalam jumpa pers di Kantor DPP PAN, Kamis (27/6/2024).

BACA JUGA: