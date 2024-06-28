Amerika dan Rusia Larang Warganya ke Lebanon, Khawatir Perang Israel Vs Hizbullah

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Rusia meminta warganya tak melakukan perjalanan ke Lebanon karena khawatir pecahnya perang antara Israel dengan pasukan Hizbullah.

Kedutaan Besar AS di Beirut yang mengeluarkan imbauan resmi untuk meminta warganya mempertimbangkan kembali perjalanan ke Lebanon. Sementara untuk warga AS yang berada di Lebanon, diminta menghindari perjalanan ke Lebanon Selatan serta daerah yang berbatasan langsung dengan Suriah.

"Kedutaan Besar AS mengingatkan warga AS untuk meninjau Saran Perjalanan ke Lebanon yang berlaku saat ini. Secara khusus, kami meminta perhatian Anda pada Ringkasan Negara yang menyatakan bahwa pemerintah Lebanon tidak dapat menjamin perlindungan warga negara AS terhadap pecahnya kekerasan dan konflik bersenjata secara tiba-tiba," bunyi pernyataan resmi Kedutaan Besar AS di Beirut dikutip, Kamis (27/6/2024).

