Gelar Rakernas Ke-4, PAN Akan Tetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Lagi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Suparno menyatakan seluruh kader sudah sepakat menetapkan kembali Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Ketua Umum PAN periode selanjutnya dalam Kongres ke-6 PAN pada 2025.

Persiapan Kongres ke-6 akan turut jadi agenda pembahasan dalam Rakernas ke-4 PAN yang digelar di Kantor DPP PAN, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Sabtu 29 Juni 2024.

"Mungkin saudaraku teman-teman sekalian sudah mengetahui karena sudah menjadi konsumsi publik dan sudah diberitakan ramai di publik bahwa agenda Kongres kita alhamdulillah itu sudah sepakat menyatu bulat agenda kongresnya, yaitu untuk menetapkan Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum kita untuk menjabat periode berikutnya untuk lima tahun," kata Eddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PAN, Kamis (27/6/2024).

BACA JUGA: