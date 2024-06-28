Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Rakernas Ke-4, PAN Akan Tetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Lagi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |04:10 WIB
Gelar Rakernas Ke-4, PAN Akan Tetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Lagi
Konferensi pers Rakernas 4 PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta (Foto: MPI/Refi)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Suparno menyatakan seluruh kader sudah sepakat menetapkan kembali Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Ketua Umum PAN periode selanjutnya dalam Kongres ke-6 PAN pada 2025.

Persiapan Kongres ke-6 akan turut jadi agenda pembahasan dalam Rakernas ke-4 PAN yang digelar di Kantor DPP PAN, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Sabtu 29 Juni 2024.

"Mungkin saudaraku teman-teman sekalian sudah mengetahui karena sudah menjadi konsumsi publik dan sudah diberitakan ramai di publik bahwa agenda Kongres kita alhamdulillah itu sudah sepakat menyatu bulat agenda kongresnya, yaitu untuk menetapkan Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum kita untuk menjabat periode berikutnya untuk lima tahun," kata Eddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PAN, Kamis (27/6/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/337/3027098/pan-gelar-rakernas-ke-4-di-jakarta-sabtu-besok-ini-sederet-agenda-yang-akan-dibahas-rtWh5KBVX8.jpg
PAN Gelar Rakernas Ke-4 di Jakarta Sabtu Besok, Ini Sederet Agenda yang Akan Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3015861/rapimnas-barisan-muda-pan-dorong-zulkifli-hasan-jadi-ketua-umum-lagi-bjM6K2Xde0.jpg
Rapimnas Barisan Muda PAN Dorong Zulkifli Hasan Jadi Ketua Umum Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006922/zulhas-katanya-pan-cuma-bisa-joget-eh-ternyata-yang-menang-capres-gemoy-KUKCkfAyuG.jpg
Zulhas : Katanya PAN Cuma Bisa Joget, Eh Ternyata yang Menang Capres Gemoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006915/zulhas-pan-enggak-akan-minta-proyek-ke-kepala-daerah-terpilih-ePo0JhbjiY.jpg
Zulhas : PAN Enggak Akan Minta Proyek ke Kepala Daerah Terpilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006834/zulhas-boyong-38-pimpinan-pan-se-indonesia-sowan-ke-jokowi-di-istana-JPnQ3Xk18t.jpg
Zulhas Boyong 38 Pimpinan PAN Se-Indonesia Sowan ke Jokowi di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/01/337/2839667/hut-ke-77-bhayangkara-zulkifli-hasan-polri-semakin-presisi-dan-profesional-JUVXF47hle.jpg
HUT ke-77 Bhayangkara, Zulkifli Hasan: Polri Semakin Presisi dan Profesional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement