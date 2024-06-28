Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pembangunan Pusat Data Nasional Kemkominfo di Batam Dimulai Januari 2025

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |02:28 WIB
Pembangunan Pusat Data Nasional Kemkominfo di Batam Dimulai Januari 2025
Direktur PT Taman Resor Internet, Peters Vincen (Foto: MPI/Danandaya)
BATAM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan membangun Pusat Data Nasional (PDN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, Pulau Batam, Kepulauan Riau mulai Januari 2025.

Pembangunannya dilakukan oleh PT Taman Resor Internet, perusahaan BUMN yang mengelola KEK Nongsa Digital Park.

"Untuk saat ini dari sembilan plot data centernya kita itu delapan plot itu sudah terkonfirm itu ya kan. Yang saat ini sudah membangun sedang membangun ada tiga itu jadi dari Kominfo sudah selesai cut and field rencananya sih semoga jadi awal-awal tahun depan sudah mulai pembangunan," kata Direktur PT Taman Resor Internet, Peters Vincen kepada wartawan di Batam, Kamis (28/6/2024).

 BACA JUGA:

PT Taman Resor Internet bakal menyediakan lahan seluas 6 hektare untuk pembangunan PDN Kemkominfo di KEK Nongsa Digital Park.

"Kami hibahkan lahan seluas 6 hektare untuk Kominfo. Nantinya akan dibangun untuk pusat data nasional," ujarnya.

