Pembangunan Pusat Data Nasional Kemkominfo di Batam Dimulai Januari 2025

BATAM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan membangun Pusat Data Nasional (PDN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, Pulau Batam, Kepulauan Riau mulai Januari 2025.

Pembangunannya dilakukan oleh PT Taman Resor Internet, perusahaan BUMN yang mengelola KEK Nongsa Digital Park.

"Untuk saat ini dari sembilan plot data centernya kita itu delapan plot itu sudah terkonfirm itu ya kan. Yang saat ini sudah membangun sedang membangun ada tiga itu jadi dari Kominfo sudah selesai cut and field rencananya sih semoga jadi awal-awal tahun depan sudah mulai pembangunan," kata Direktur PT Taman Resor Internet, Peters Vincen kepada wartawan di Batam, Kamis (28/6/2024).

PT Taman Resor Internet bakal menyediakan lahan seluas 6 hektare untuk pembangunan PDN Kemkominfo di KEK Nongsa Digital Park.

"Kami hibahkan lahan seluas 6 hektare untuk Kominfo. Nantinya akan dibangun untuk pusat data nasional," ujarnya.