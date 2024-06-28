Ternyata Ini Alasan Jokowi Pilih Rumah di Karanganyar Colomadu Ketimbang di IKN

JAKARTA - Ternyata ini alasan Jokowi pilih rumah di Karanganyar Colomadu ketimbang di IKN. Adapun, total luas lahan untuk rumah pensiun Jokowi mencapai sekitar 12.000 meter persegi atau 1 hektare lebih.

Semula, lahan yang disiapkan sekitar 9.000 meter persegi. Beberapa warganet penasaran mengenai Jokowi memilih daerah itu untuk rumah pensiunannya. Lantas apa alasannya?

Ternyata ini alasan Jokowi pilih rumah di Karanganyar Colomadu ketimbang di IKN karena banyak hal pertimbangannya. Salah satunya, ada dari sektor keluarga yang menentukan. Presiden sendiri yang meminta dan memilih lokasi rumah kediaman beliau. Pertimbangannya beliau sendiri dan keluarga tentunya yang mengetahui," kata Sekretariat Negara Setya Utama

Untuk luas lahan rumah pensiun presiden tersebut, kata dia sesuai dengan pagu anggaran yang ditentukan.

Besaran anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden RI.

"Rumah bisa langsung ditempati dan menjadi hak milik, bisa diwariskan kepada ahli waris beliau," ujar Setya.