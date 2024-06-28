Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi I DPR Desak Kominfo Segera Tangani Gangguan Pusat Data Nasional

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |10:28 WIB
Komisi I DPR Desak Kominfo Segera Tangani Gangguan Pusat Data Nasional
Anggota Komisi I DPR, Helmy Faishal Zaini (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini sangat menyayangkan adanya gangguan serius di Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang diduga akibat serangan ransomware.

Gangguan ini telah mengganggu pelayanan imigrasi di bandara, pelabuhan, dan unit layanan paspor, yang sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan wisatawan. Ia pun mendesak Kemenkominfo agar bertindak cepat mengatasi persoalan tersebut.

"Mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera bertindak cepat mengatasi masalah ini dan tidak membiarkan situasi berlarut-larut. Kemenkominfo harus memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai penyebab gangguan ini, apakah akibat malfungsi sistem atau serangan siber. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi di kalangan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/6/2024).

Helmy menambahkan, agar sistem keamanan PDN seharusnya mampu menangkal serangan siber, mengingat pentingnya data yang dikelola. Transparansi dari pihak Kemenkominfo dalam mengungkapkan langkah-langkah penanganan yang telah dan akan diambil sangat diperlukan.

"Publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya dan upaya yang dilakukan untuk memulihkan situasi," ujarnya.

Gangguan ini, menurut Helmy, berpotensi merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional, terutama karena dampaknya langsung dirasakan oleh wisatawan mancanegara yang membutuhkan layanan imigrasi. Kemenkominfo harus segera mengambil tindakan nyata untuk memulihkan situasi ini dan memastikan bahwa gangguan serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Halaman:
1 2
      
