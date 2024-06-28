Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,3 Guncang Wilayah Sumur Banten

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |15:32 WIB
Gempa M3,3 Guncang Wilayah Sumur Banten
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Sumur, Banten, pada Jumat (28/6/2024) sekira pukul 15.01 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.05 Lintang Selatan - 105.36 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 28-Jun-2024 15:01:54WIB, Lok:7.05LS, 105.36BT (49 km BaratDaya SUMUR-BANTEN), Kedlmn:13 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
