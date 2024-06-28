Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambut HUT Ke-78 Bhayangkara, Polri Gelar Doa Bersama Lintas Agama

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |20:18 WIB
Sambut HUT Ke-78 Bhayangkara, Polri Gelar Doa Bersama Lintas Agama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Polri menggelar doa bersama lintas agama dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-78 yang jatuh pada 1 Juli mendatang.

Adapun doa bersama dengan tema 'Bersama Polri Presisi Membangun Negeri Menuju Indonesia Emas' itu digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tiba di lokasi pada 19.30 WIB, dan kemudian rangkaian acara pun dimulai.

Sebagai informasi, doa bersama ini diinisiasi oleh Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri dan dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri dan insititusi maupun terkait seperti TNI, KPU hingga Bawaslu.

Terlihat Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari, hingga Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja juga turut menghadiri acara doa bersama malam ini.

