PDIP Tak Gentar Jika Presiden Cawe-Cawe di Pilkada 2024

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pilkada PDI-Perjuangan, Adian Napitupulu menegaskan bahwa partainya tidak ada sedikitpun kekhawatiran dengan isu yang menyebut akan adanya cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilkada serentak 2024.

"Gini, kita ini udah siap untuk semua risiko. Dia cawe-cawe, tidak cawe-cawe, kita siap," kata Adian usai menghadiri FGD bertajuk 'Tata Cara Hukum dan Model Kerja Aparat Penegak Hukum pada Kasus Politik' yang digelar di The Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Pasalnya, kata dia, sikap Presiden itu pernah dilakukan pada saat kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu. Dalam posisi itu, PDIP tidak pernah gentar melawan cawe-cawe tersebut.

"(Jadi) No problem lah buat kita," ujarnya menegaskan.

Oleh karena itu, Adian menegaskan bahwa partainya telah mempersiapkan segala strategi untuk menghadapi Pilkada serentak 2024 nanti. Tentunya, strategi ini merujuk pada pengalaman sebelumnya.

"Kita punya pengalaman belajar dari Pilpres, dan kita mempersiapkan diri lebih baik dibandingkan kemarin. Sehingga, mau kayak apapun situasinya kita jalani," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)