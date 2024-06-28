4 Bandar Judi Online Terdeteksi di Indonesia, Kapolri: Usut Tuntas!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan telah meminta jajarannya untuk mengusut tuntas soal keberadaan judi online (judol).

Hal itu diungkap Sigit untuk menanggapi pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, yang menyebut bahwa pihaknya telah mendeteksi empat bandar judi online yang berada di Indonesia.

"Yang jelas terkait dengan masalah judi online saya sudah perintahkan dan juga sudah menjadi perintah bapak presiden untuk diusut tuntas," kata Sigit saat ditanya soal empat bandar judi online di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/6/2024) malam.

Lebih lanjut Sigit mengatakan, seluruh jajaran yang tergabung Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online, baik dari kementerian maupun lembaga terkait akan menelusuri setiap hal untuk memberantas judi online.

"Tentunya kita akan terus melakukan penelusuran sampai dengan titik puncak, ya nanti dilihat saja ke depan," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)