HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Bakal Undang Jokowi dan Prabowo di Puncak Hari Bhayangkara ke-78

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |23:10 WIB
Kapolri Bakal Undang Jokowi dan Prabowo di Puncak Hari Bhayangkara ke-78
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bakal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, pada puncak perayaan Hari Bhayangkara ke-78 jatuh pada Senin (1/7/2024) pekan depan.

"(Jokowi dan Prabowo) Insya Allah kita undang beliau-beliau dan mudah-mudahan semua undangan bisa hadir," kata Sigit di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024) malam.

Sigit menjelaskan, puncak acara Hari Bhayangkara akan digelar di Monumen Nasional (Monas) sekitar pukul 16.00 WIB, dengan berbagai rangkaian acara, salah satunya adalah panggung hiburan.

"Namun sebelumnya nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang temanya ini adalah kegiatan Polri bersama rakyat," ucapnya.

Sigit berharap, puncak acara pada 1 Juli itu dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk menikmati perayaan hari jadi Polri yang ke-78.

Karena selain acara formal seperti upacara, Sigit mengatakan, ada sejumlah rangkaian acara hiburan yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia.

"Tentunya nanti akan ada kegiatan formal terkait dengan kegiatan tradisi yang kita laksanakan mulai dari upacara sampai dengan defile, dan kemudian nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang hiburan yang mungkin, ini juga menjadi bagian untuk kita bisa melihat berbagai macam keberagaman, budaya yang ada di Indonesia," katanya.

Khafid Mardiyansyah

      
