INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Okezone.com Raih Penghargaan Media Online Peduli Lingkungan di ASEAN+ Youth Environmental Action 2024

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |23:40 WIB
Okezone.com Raih Penghargaan Media Online Peduli Lingkungan di ASEAN+ Youth Environmental Action 2024
Redpel Okezone Dani Jumadil Akhir saat menerima penghargaan AYEA (Foto: Okezone)
JAKARTA - Okezone.com meraih penghargaan kategori media yang berkontribusi menyuarakan kampanye lingkungan di acara ASEAN+ Youth Environmental Action (AYEA) 2024.

Acara ASEAN+ Youth Environmental Action 2024 diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) Universitas Budi Luhur.

Penyerahan penghargaan ini dalam acara Awarding Night di auditorium Grha Mahardika Bujana Universitas Budi Luhur, Jumat (28/6/2024).

"Alhamdulillah Okezone meraih penghargaan untuk media peduli lingkungan. Penghargaan ini diharapkan makin memacu kerja jurnalistik kami awak redaksi Okezone agar lebih baik ke depan," kata Pimpinan Redaksi Okezone M Budi Santosa.

Penghargaan kepada Okezone.com diterima oleh Redaktur Pelaksana Dani Jumadil Akhir. HIMAHI Universitas Budi Luhur menggelar penyelenggaraan ASEAN+ Youth Environmental Action (AYEA) 2024. Hal ini sebagai bagian dari komitmen melibatkan pemuda dalam upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Acara internasional ini berlangsung dari tanggal 27 hingga 30 Juni 2024, mengundang 70 pemuda dari 29 negara ASEAN dan negara-negara sahabat, serta ratusan pemuda Indonesia dari berbagai kalangan siswa dan mahasiswa.

