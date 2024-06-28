Pos Air Sunter Hulu Jaktim Siaga 2, Warga di Bantaran Sungai Diminta Waspada Banjir!

Pintu Air Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara (Foto: ANTARA)

JAKARTA - Status Pintu Pos Air Sunter Hulu, Jakarta Timur naik menjadi Siaga 2, pada Kamis (27/6/2024) sekitar pukul 21.00 WIB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta memperingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar waspada akan potensi banjir.

BPBD DKI lewat akun resminya di X @BPBDJakarta melaporkan bahwa ketinggian air di Pintu Pos Air Sunter Hulu sudah mencapai 230 centimeter (cm), dengan kondisi cuara mendung tipis.

Sekitar 4 jam ke depan, air akan sampai di Pos Air Pulo Gadung, Jakarta Timur, dengan wilayah yang dilalui aliran sungai adalah Pondok Rangon, Cilangkap, Seti, Lubang Buaya, Halim Perdana Kusumah, Cipinang Melayu, Cipinang Muara, Pondok Bambu, Klender, Jatinegara Kaum, Cipinang, dan Jati.

BPBD DKI Jakarta juga memperingatkan melalui pengeras suara atau Disaster Early Warning System (DEWS) kepada warga bantaran sungai.

Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengamankan barang-barang berharga apabila kondisi air semakin tinggi.

"Selamat malam, kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menginformasikan bahwa pada pukul 21.00 WIB, ketinggian pos pantau Sunter Hulu 230 cm dalam status Siaga 2. Diimbau kepada warga bantaran sungai agar waspada dan berhati-hati terhadap bahaya banjir," ujar pria dalam video unggahan BPBD Jakarta.