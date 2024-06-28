Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kota Bogor Runner Up Judi Online, DPRD dan Pemkot Akan Bikin Perda Cegah Judol

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |07:37 WIB
Kota Bogor <i>Runner Up</i> Judi Online, DPRD dan Pemkot Akan Bikin Perda Cegah Judol
Ilustrasi judi online (Foto: Kemkominfo)
A
A
A

BOGOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor akan berembuk dengan Pemerintah Kota Bogor untuk mengambil langkah-langkah strategis menanggulangi maraknya kasus judi online atau judol. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan judol.

Hal itu menanggapi laporan PPATK yang menyebutkan bahwa nilai transaksi judi online di Kota Bogor mencapai Rp 612 miliar, peringkat kedua atau runner up tertinggi di Indonesia.

"Penanggulangan dan pencegahan bisa dilakukan melalui pembentukan Perda dan keberpihakan anggaran dalam mensosialisasikan pencegahan dampak buruk dari judi online kepada masyarakat," kata Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Kamis 27 Juni 2024.

 BACA JUGA:

Upaya ini dilakukan dalam rangka mendukung penuh Pemkot Bogor serta aparat penegak hukum dalam memberantas judi online di Kota Bogor.

"Kami mendukung penuh Pemkot Bogor dan Polresta Bogor Kota memberantas judi online," tegasnya.

 BACA JUGA:

Disamping itu, Jenal juga menekankan akan mendorong seluruh anggota DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan sosialisasi kepada konstituennya terkait fenomena judi online.

"Kami di DPRD memiliki tiga fungsi dan itu akan kami maksimalkan untuk menanggulangi dan mencegah kasus judi online ini," ungkap Jenal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193253/judi-NGY8_large.jpg
Bareskrim Polri Ungkap Judol Jaringan Internasional Beromzet hingga Ratusan Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192616/kabareskrim_polri_komjen_syahardiantono-rjGW_large.jpg
Polri Ungkap 665 Kasus Judol Sepanjang 2025, 741 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972/penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162/judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451/raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306/yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement