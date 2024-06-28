Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Hujan Bakal Guyur Jakarta Siang Hari

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |05:34 WIB
Ramalan Cuaca: Hujan Bakal Guyur Jakarta Siang Hari
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, pada Jumat (28/6/2024). Dalam laman resminya, disebutkan bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu, akan diguyur hujan ringan hingga sedang, pada siang hari.

Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan cerah berawan, dengan Kepulauan Seribu berawan. Memasuki siang hari, akan turun hujan ringan di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Sedangkan Jakarta Selatan dan Timur akan diguyur hujan sedang.

Memasuki malam hari, seluruh wilayah Jakarta diramalkan BMKG cuacanya akan berselimut awan, kecuali Jakarta Barat dengan kondisi cerah berawan. Sementara pada dini hari, kondisi langit DKI Jakarta diperkirakan cerah berawan, termasuk Kepulauan Seribu.

Sementara untuk suhu rata-rata di DKI Jakarta pada hari ini, diperkirakan berkisar 24-31 derajat celcius, dengan tingkat kelembaban sekitar 70 hingga 95 persen.

Berikut daftar lengkap perkiraan cuaca di Jakarta pada hari ini:

Jakarta Barat

- Pagi: Cerah Berawan

- Siang: Hujan Ringan

- Malam: Cerah Berawan

- Dini Hari: Cerah Berawan

- Suhu: 24-31 derajat celcius

- Kelembaban: 75-95 persen

Jakarta Pusat

- Pagi: Cerah Berawan

- Siang: Hujan Ringan

- Malam: Berawan

- Dini Hari: Cerah Berawan

- Suhu: 25-29 derajat celcius

- Kelembaban: 80-95 persen

