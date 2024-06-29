Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

NasDem: Pilkada Jakarta Banyak Lucu-lucuannya!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |04:03 WIB
NasDem: Pilkada Jakarta Banyak Lucu-lucuannya!
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta akan muncul dinamika baru. Disebutkannya bakal bermunculan nama-nama yang tidak terduga sehingga menimbulkan kesan lucu-lucuan.

Seperti diketahui, ada sejumlah nama-nama baru yang digadang-gadang bakal maju dalam pilkada dan pilgub Jakarta. Bahkan, mereka yang kabarnya akan dicalonkan belum memiliki pengalaman politik.

"DKI ini banyak lucu-lucuannya teman-teman. Siapa yang digadang-gadang dan siapa yang direkom (rekomendasi) gitu. Jadi kita lihat aja," kata Willy kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diusung oleh PKS untuk kembali maju dalam Pilgub Jakarta. Menurut Willy, itu merupakan hal yang wajar, meski sangat memungkinkan untuk munculnya nama lain dalam pemilihan kali ini.

"Tapi ini menarik kalau terjadi nama-nama baru, dinamika yang baru. Tapi hal yang apa yaa, hal yang pasti di sini ada incumbent juga, itu yang kemudian menjadi preferensi-preferensi, tapi setidaknya itu bagian dari proses dinamika saja, wajar saja," ujarnya.

"PKS satu sisi partai pemenang, di sisi lain PKB mendapat posisi yang luar biasa di sini hari ini di Jakarta. Tentu ini membutuhkan bringing, membutuhkan dialog satu sama lain," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171964//nasdem-1XcR_large.jpg
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Nasdem: Pemilu Masih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169859//pemerintah-bYLQ_large.jpg
Anies Baswedan hingga Mahfud MD Berpeluang Jadi Menko Polkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3165946//viral-Zaj8_large.jpg
Heboh! Ahmad Sahroni Ditantang Debat Influencer Salsa Erwina: Mau Bertapa Dulu, Ane Masih Bloon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164104//anies-0Q2c_large.jpg
Anies Baswedan Bicara Meroketnya Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/519/3162673//sudewo-4n0O_large.jpg
Hikmah Demo Berujung Pemakzulan Bupati Sudewo: Saat Rakyat Bicara, Pemimpin Harus Mendengar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161013//anies_bagikan_momen_ulang_tahun_sang_istri_ditemani_tom_lembong-0BC6_large.jpg
Anies Baswedan Bagikan Momen Ulang Tahun Sang Istri, Ditemani Tom Lembong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement