NasDem: Pilkada Jakarta Banyak Lucu-lucuannya!

JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta akan muncul dinamika baru. Disebutkannya bakal bermunculan nama-nama yang tidak terduga sehingga menimbulkan kesan lucu-lucuan.

Seperti diketahui, ada sejumlah nama-nama baru yang digadang-gadang bakal maju dalam pilkada dan pilgub Jakarta. Bahkan, mereka yang kabarnya akan dicalonkan belum memiliki pengalaman politik.

"DKI ini banyak lucu-lucuannya teman-teman. Siapa yang digadang-gadang dan siapa yang direkom (rekomendasi) gitu. Jadi kita lihat aja," kata Willy kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diusung oleh PKS untuk kembali maju dalam Pilgub Jakarta. Menurut Willy, itu merupakan hal yang wajar, meski sangat memungkinkan untuk munculnya nama lain dalam pemilihan kali ini.

"Tapi ini menarik kalau terjadi nama-nama baru, dinamika yang baru. Tapi hal yang apa yaa, hal yang pasti di sini ada incumbent juga, itu yang kemudian menjadi preferensi-preferensi, tapi setidaknya itu bagian dari proses dinamika saja, wajar saja," ujarnya.

"PKS satu sisi partai pemenang, di sisi lain PKB mendapat posisi yang luar biasa di sini hari ini di Jakarta. Tentu ini membutuhkan bringing, membutuhkan dialog satu sama lain," lanjutnya.