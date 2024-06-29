Gempa Berkekuatan 4,3 Magnitudo Guncang Bengkulu Utara

JAKARTA - Kabupaten Bengkulu Utara terguncang gempa berkekuatan 4,3 magnitudo. Hal ini dikabarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada Jumat (28/6/2024) pukul 23.29 WIB.

Melansir laman BMKG, pusat gempa berada di laut, 61 kilometer Barat Laut Bengkulu Utara, dengan titik koordinat 3.41 Lintang Selatan, 101.64 Bujur Timur. Gempa tersebut berada di kedalaman 26 kilometer.

Getaran gempa tersebut dirasakan di Bengkulu dan Kecamatan Arga Makmur yang ada di Bengkulu Utara. Gempa dirasakan dalam skala III MMI, artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa seakan-akan truk trailer sedang melintas.

Sejauh ini, belum ada informasi lanjutan soal ada tidaknya kerusakan akibat gempa tersebut, termasuk adanya korban jiwa.

Dalam pernyataannya, BMKG mengatakan, dalam beberapa menit pertama setelah gempa, parameter gempa dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah dianalisis ulang seismolog.

(Khafid Mardiyansyah)