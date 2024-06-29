Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Dukono Meletus, Warga Diminta Pakai Masker Hindari Debu Vulkanik

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |06:37 WIB
Gunung Dukono Meletus, Warga Diminta Pakai Masker Hindari Debu Vulkanik
JAKARTA - Gunung api Dukono di Pulau Halmahera dikabarkan meletus, Sabtu (29/6/2024) sekira pukul 07.21 WIT. Berdasarkan pantauan Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tinggi kolom letusan mencapai 1.000 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Dukono pada hari Sabtu, 29 Juni 2024, pukul 07:21 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2087 m di atas permukaan laut)," kata Petugas PVBMG Bambang Sugiono dikutip dari laman resmi magma.esdm.go.id.

Pantauan dari pos PVMBG Gunung api Dukono, kata Bambang, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi dikabarkan masih berlangsung hingga saat ini.

Petugas PVMBG mengimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung ataupun wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, mupun mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 3 km.

Petugas juga mengingatkan kepada masyarakat sekitar Gunung Dukono agar selalu menggunakan masker atau penutup hidung untuk menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan.

"Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap," tulis Bambang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
