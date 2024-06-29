Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Bumi Guncang Tuban Pagi Hari Ini

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |06:41 WIB
Gempa Bumi Guncang Tuban Pagi Hari Ini
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,2 terjadi di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (29/6/2024). Gempa yang berpusat di darat tersebut dilaporkan terjadi sekira pukul 04.15 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di 22 kilometer Barat Daya Tuban. Adapun, kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa Mag:3.2, 29-Jun-2024 04:15:46WIB, Lok:6.94LS, 111.83BT (22 km BaratDaya TUBAN-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Belum ada laporan terkini terkait gempa tersebut. BMKG hanya menginformasikan bahwa laporan gempa tersebut lebih mengutamakan kecepatan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174941//cuaca-migj_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Sebagian Jakarta Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174938//gempa-FqJt_large.jpg
Gempa Dangkal M5,2 di Pantai Barat Sumatera, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174666//gempa-1mrq_large.jpg
Gempa 4,0 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174650//gempa-Svy1_large.jpg
Gempa Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174507//gempa-ZptH_large.jpg
Gempa Dangkal M3,6 Guncang Sumenep Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174417//gempa_gorontalo-P9qh_large.jpg
Gempa M4,0 Guncang Gorontalo, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement