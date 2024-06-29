Gempa Bumi Guncang Tuban Pagi Hari Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,2 terjadi di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (29/6/2024). Gempa yang berpusat di darat tersebut dilaporkan terjadi sekira pukul 04.15 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di 22 kilometer Barat Daya Tuban. Adapun, kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa Mag:3.2, 29-Jun-2024 04:15:46WIB, Lok:6.94LS, 111.83BT (22 km BaratDaya TUBAN-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Belum ada laporan terkini terkait gempa tersebut. BMKG hanya menginformasikan bahwa laporan gempa tersebut lebih mengutamakan kecepatan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Khafid Mardiyansyah)