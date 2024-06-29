Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Tetap Kaji Peluang Dukung Anies meski PKS Sudah Duetkan dengan Sohibul Iman

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |08:17 WIB
PDIP Tetap Kaji Peluang Dukung Anies meski PKS Sudah Duetkan dengan Sohibul Iman
Adian Napitupulu (Foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Adian Napitupulu memastikan tetap akan mengkaji peluang Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur (Cagub) Jakarta 2024, kendati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menduetkan Anies dengan kadernya yakni Sohibul Iman.

"Dinamikanya tetap terus kita perhitungkan, tetap kita kaji peluang-peluangnya, tetap kita diskusikan satu dengan yang lain. Walaupun sampai saat ini kita belum memutuskan satu nama pun," kata Adian usai menghadiri FGD bertajuk 'Tata Cara Hukum dan Model Kerja Aparat Penegak Hukum pada Kasus Politik' yang digelar di The Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Oleh karena itu, kata dia, PDIP tidak bisa berbicara bagaimana peluang pengusungan Anies sebelum kajiannya telah selesai dilakukan. Ada sejumlah aspek untuk mempertimbangkan sosok Anies untuk menjadi bisa diusung oleh partainya.

