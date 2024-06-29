Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Ketua Panitia Gelapkan Dana Konser di Pasar Kemis yang Rusuh

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |05:30 WIB
4 Fakta Ketua Panitia Gelapkan Dana Konser di Pasar Kemis yang Rusuh
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - MDPA (27), Ketua Panitia konser musik di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang yang berakhir ricuh ditetapkan sebagai tersangka. Panggung konser sempat dibakar penonton yang kecewa karena konser batal digelar.

Berikut fakta-faktanya:

1. Gelapkan Dana Konser

Berdasarkan pemeriksaan sementara, dana konser yang diduga digelapkan digunakan pelaku MDPA.

“Dari petunjuk hasil dari pada penyidikan atau pemeriksaan, uang ada yang dipakai atau digelapkan tanpa diketahui, tanpa diberitahukan kepada penyelanggara yang lain," kata Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arief Nazarudin, Jumat (28/6/2024).

2. Untuk Kebutuhan Pribadi

Pelaku MDPA menggelapkan dana konser untuk kebutuhan pribadi. Itu diketahui dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan kepolisian. 

"Dari sejumlah nominal uang yang masuk, dia ada pakai untuk pribadi,” kata Kompol Arief Nazarudin.

3. Kabur karena Tak Bisa Kembalikan Uang 

Kompol Arief belum menjelaskan, secara rinci terkait jumlah uang yang digunakan untuk kebutuhan pribadi MDPA. Akan tetapi, pelaku nekat melarikan diri lantaran tak bisa mengembalikan dana tersebut.

“Ya pokoknya ada yang dipakai keperluan pribadi, sehingga tidak bisa melakukan pembayaran kepada artis,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179/viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172420/viral-U8qh_large.jpg
Siswa SDN di Tangsel Nekat Gelantungan di Lantai 3, Kesal Gegara Tugas Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172381/viral-kYmp_large.jpg
Viral, Mobil Pelat Merah Nyalakan Strobo di Jalanan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3171914/renang-kK39_large.jpg
Viral Seorang Wanita Renang Dadakan di Kolam Patung Kuda Bikin Geger
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement