Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polwan Dokter Forensik Sumy Hastry Purwanti Naik Pangkat Brigjen

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |18:39 WIB
Polwan Dokter Forensik Sumy Hastry Purwanti Naik Pangkat Brigjen
Brigjen Sumy Hastry Purwanti (Foto: dok Polri)
A
A
A

 

JAKARTA  - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) Polri di Rupatama Mabes Polri, Sabtu (29/6/2024).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, total ada 31 pati Polri yang mengikuti upacara kenaikan pangkat.

Kenaikan pangkat 31 personel itu berdasarkan surat telegram nomor STR/1768/VI/KEP/2024, dan telegram nomor STR/1686/VI/KEP/2024.

Salah satu dari 31 personel yang naik pangkat ialah Kombes Sumy Hastry Purwanti.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan bertambahnya Polwan yang menjadi jenderal adalah bukti keseriusan Polri, baik kontribusi maupun komitmen dalam mendukung keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan Kepolisian.

“Yakni mendukung penuh dan berkomitmen dalam memberikan kesempatan kepada Polisi Wanita (Polwan) untuk menduduki jabatan strategis dilingkup Kepolisian,” kata Irjen Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (29/6/2024).

Sumy Hastry Purwanti merupakan ahli forensik wanita di Indonesia yang telah berkiprah hingga internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174630/polri-Y83A_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Komite Reformasi Polri, Lemkapi: Kami Sambut Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173182/polri-jpQM_large.jpg
Profil Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Penangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793/yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement