PAN Dorong Dessy Ratnasari dan Bima Arya di Pilgub Jabar

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menyatakan partainya mendorong dua kader mereka untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar).

Mereka adalah Dessy Ratnasari dan Bima Arya.

Zulhas menyampaikan bahwa hal tersebut setelah kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN ke-4 di Kantor DPP PAN, Jakarta, Sabtu (29/6/2024).

Awalnya, Zulhas menyatakan dirinya pernah mengusulkan nama Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilgub Jakarta. Namun, Partai Golkar lebih setuju jika kadernya itu maju di Jabar.

"Jabar kan kaitan dengan DKI (Jakarta) juga, dulu saya pernah ngusulkan RK di Jakarta, tapi kan Golkar maunya Pak RK di Jabar, kan (pendaftaran) masih lama, ini masih Juni daftar Agustus," kata Zulhas.

"Kalau saya jelas, makanya saya ajak Desi Ratnasari dan Bima Arya," sambungnya.