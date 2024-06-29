Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PAN Dorong Dessy Ratnasari dan Bima Arya di Pilgub Jabar

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |19:52 WIB
PAN Dorong Dessy Ratnasari dan Bima Arya di Pilgub Jabar
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menyatakan partainya mendorong dua kader mereka untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar).

Mereka adalah Dessy Ratnasari dan Bima Arya.

Zulhas menyampaikan bahwa hal tersebut setelah kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN ke-4 di Kantor DPP PAN, Jakarta, Sabtu (29/6/2024).

Awalnya, Zulhas menyatakan dirinya pernah mengusulkan nama Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilgub Jakarta. Namun, Partai Golkar lebih setuju jika kadernya itu maju di Jabar.

"Jabar kan kaitan dengan DKI (Jakarta) juga, dulu saya pernah ngusulkan RK di Jakarta, tapi kan Golkar maunya Pak RK di Jabar, kan (pendaftaran) masih lama, ini masih Juni daftar Agustus," kata Zulhas.

"Kalau saya jelas, makanya saya ajak Desi Ratnasari dan Bima Arya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150477/jawa_barat-fXCt_large.jpg
Pemekaran Kabupaten Kota di Jabar Lebih Tepat, Bukan Jadi Lima Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/525/3150468/dede-zx20_large.jpg
Pemekaran Jabar Menjadi Lima Provinsi Baru Belum Urgensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/525/3064536/rekor_tumpeng-XvuU_large.jpg
Habis Rekor MURI, Tumpeng Dibuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/525/2982733/fantastis-utang-pinjol-warga-jabar-tembus-rp6-triliun-ini-kata-bey-machmudin-ArEC5AUQna.jpg
Fantastis! Utang Pinjol Warga Jabar Tembus Rp6 Triliun, Ini Kata Bey Machmudin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/525/2963800/waspada-jawa-barat-berpotensi-dilanda-cuaca-ekstrem-saat-pencoblosan-pemilu-2024-8ehPyqAY1R.png
Waspada! Jawa Barat Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem saat Pencoblosan Pemilu 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/337/2951374/dikepung-11-sesar-aktif-jawa-barat-sangat-rawan-diguncang-gempa-tektonik-b8YklVw6l8.png
Dikepung 11 Sesar Aktif, Jawa Barat Sangat Rawan Diguncang Gempa Tektonik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement