Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kurangi Emisi Karbon, Pemerintah Dorong Mobilitas Warga Gunakan Sepeda

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |21:04 WIB
Kurangi Emisi Karbon, Pemerintah Dorong Mobilitas Warga Gunakan Sepeda
A
A
A

SOLO - Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Bike To Work (B2W) Indonesia sukses menggelar acara "Gowes Ramah Iklim 2024" di Taman Monumen 45 Banjarsari, Solo, Sabtu (29/06/2024) .

Acara yang berlangsung dengan penuh semangat ini diikuti oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, para Pejabat Eselon I lingkup KLHK, dan Puteri Indonesia Lingkungan 2024, Sophie Kirana, yang juga ikut bersepeda menempuh jarak 10 KM menyusuri Kota Solo. Acara "Gowes Ramah Iklim 2024" ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Menteri menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terselenggaranya acara ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi polusi udara. Alue mengapresiasi kehadiran lebih dari 500 pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia serta masyarakat kota Solo dan sekitarnya yang turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

"Hari ini kita memulai dengan bersepeda sejauh 10 kilometer, sebuah simbol dan tindakan nyata dalam upaya mengurangi emisi karbon dan menjaga kesehatan udara. Acara ini juga mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi polusi udara”, ucap Alue.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3175059//pgn_penurunan_emisi-QnGv_large.jpeg
PGN Terus Turunkan Emisi Karbon, Angkanya Capai 24.861 Ton CO2e
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/470/3172959//jakarta-zwVk_large.jpg
Bangunan di Indonesia Sumbang 33% Emisi, Penggunaan AC Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172414//industri_keberlanjutan-pdqF_large.png
Bisnis Keberlanjutan, Industri RI Bisa Mulai dari Teknologi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171220//mayat-wiqy_large.jpg
Pria Penghuni Panti Tewas Usai Terseret Arus di Sungai Bengawan Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171076//banjir_bali-Exit_large.jpg
Alih Fungsi Lahan Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171038//pencemaran-9duI_large.jpg
5.476 Perusahaan Langgar Aturan Lingkungan, KLH Siapkan Penegakan Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement