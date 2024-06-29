Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Operator Online Scam Jaringan China Ditangkap di Bandung

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |21:05 WIB
Operator Online Scam Jaringan China Ditangkap di Bandung
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri menangkap Heryanto (H) dalam pengembangkan kasus penipuan online scam yang diotaki oleh WN China, Shi Zhengdi atau SZ. Heryanto diduga seorang operator kaki tangan SZ dan mendapatkan gaji Rp15 juta dari bosnya.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirsiber) Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan, Heryanto atau H ditangkap 6 jam setelah bosnya ditangkap di Abu Dhabi. Heryanto ditangkap di Bandung, Jawa Barat.

"Benar, tersangka berinisial H ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat oleh penyidik Ditsiber Bareskrim Polri di Bandung, Jawa Barat pada 28 Juni," kata Bayu melalui Kasubdit 2 Dittsiber Bareskrim Polri Kombes Alfis Suhaili dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (29/6/2024).

Bayu menyebutkan, tersangka Heryanto dalam melaksanalan tugasnya mendapatkan upah belasan juta per bulannya dari bosnya. "H mendapat upah Rp15 juta per bulan selama berprofesi sebagai operator," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap warga negara (WN) China berinisial SZ yang diduga melakukan penipuan daring atau online scam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160508/penipuan-YU1X_large.jpg
Penipu Jual Beli Vespa Klasik di Bekasi Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement