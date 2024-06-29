Operator Online Scam Jaringan China Ditangkap di Bandung

JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri menangkap Heryanto (H) dalam pengembangkan kasus penipuan online scam yang diotaki oleh WN China, Shi Zhengdi atau SZ. Heryanto diduga seorang operator kaki tangan SZ dan mendapatkan gaji Rp15 juta dari bosnya.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirsiber) Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan, Heryanto atau H ditangkap 6 jam setelah bosnya ditangkap di Abu Dhabi. Heryanto ditangkap di Bandung, Jawa Barat.

"Benar, tersangka berinisial H ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat oleh penyidik Ditsiber Bareskrim Polri di Bandung, Jawa Barat pada 28 Juni," kata Bayu melalui Kasubdit 2 Dittsiber Bareskrim Polri Kombes Alfis Suhaili dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (29/6/2024).

Bayu menyebutkan, tersangka Heryanto dalam melaksanalan tugasnya mendapatkan upah belasan juta per bulannya dari bosnya. "H mendapat upah Rp15 juta per bulan selama berprofesi sebagai operator," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap warga negara (WN) China berinisial SZ yang diduga melakukan penipuan daring atau online scam.