Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ungkap Celah PPDB, Ombudsman: Sekolah Cuci Rapot agar Muridnya Lolos

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |21:11 WIB
Ungkap Celah PPDB, Ombudsman: Sekolah Cuci Rapot agar Muridnya Lolos
Anggota Ombudsman Indraza Marzuki Rais (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menyatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih banyak celah untuk dicurangi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Khususnya jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik.

Indraza menyebutkan, dalam jalur prestasi akademik pihaknya menemukan kecurangan yang didukung sekolah asal siswa. Kecurangan yang ia maksud berupa mengganti nilai dari muridnya dengan angka yang lebih besar.

Menurutnya, pendaftaran PPDB jalur prestasi akademik di hari pertama pasti akan sepi pendaftar. Namun, di akhir-akhir masa pendaftaran akan terjadi lonjakan.

"Kenapa? karena disitulah mereka lihat dulu passing grade atau nilai terendah berapa, lalu sekolah asal itu melakukan 'cuci rapot' istilah kami, mengganti semua nilai-nilai muridnya sehingga besar, sehingga masuk," kata Indraza kepada iNews Media Group, Sabtu (29/6/2024).

Ia menjelaskan, kecurangan yang dibantu sekolah bukan hanya demi mulusnya murid mereka masuk ke sekolah negeri yang dituju. Namun, juga terdapat unsur gengsi bagi sekolah dengan banyaknya meloloskan anak didiknya dalam PPDB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/525/3125077/ombudsman-hQnB_large.jpg
Ramadhan, Ombudsman Serukan Kepedulian Sosial terhadap Kelompok Rentan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/337/2983927/ombudsman-usut-dugaan-beras-sphp-bulog-dikemas-ulang-jadi-komersil-6GAarZZGu1.jpg
Ombudsman Usut Dugaan Beras SPHP Bulog Dikemas Ulang Jadi Komersil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/337/2983912/ombudsman-temukan-harga-beras-premium-tak-sesuai-nilai-relaksasi-het-PtmrALI1FC.jpg
Ombudsman Temukan Harga Beras Premium Tak Sesuai Nilai Relaksasi HET
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/337/2983229/wapres-pelayanan-publik-harus-mudah-diakses-dan-tidak-berbelit-y2Re3LAYRh.jpg
Wapres: Pelayanan Publik Harus Mudah Diakses dan Tidak Berbelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/337/2963711/handphone-disita-penyidik-aiman-tegaskan-komitmen-jaga-identitas-narasumber-iyAz9MyMAT.jpg
Handphone Disita Penyidik, Aiman Tegaskan Komitmen Jaga Identitas Narasumber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/337/2956924/puji-kapolri-rekrut-penyandang-disabilitas-jadi-polisi-ombudsman-itu-luar-biasa-DyV0JJXCTN.jpg
Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi, Ombudsman: Itu Luar Biasa!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement