Ungkap Celah PPDB, Ombudsman: Sekolah Cuci Rapot agar Muridnya Lolos

JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menyatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih banyak celah untuk dicurangi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Khususnya jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik.

Indraza menyebutkan, dalam jalur prestasi akademik pihaknya menemukan kecurangan yang didukung sekolah asal siswa. Kecurangan yang ia maksud berupa mengganti nilai dari muridnya dengan angka yang lebih besar.

Menurutnya, pendaftaran PPDB jalur prestasi akademik di hari pertama pasti akan sepi pendaftar. Namun, di akhir-akhir masa pendaftaran akan terjadi lonjakan.

"Kenapa? karena disitulah mereka lihat dulu passing grade atau nilai terendah berapa, lalu sekolah asal itu melakukan 'cuci rapot' istilah kami, mengganti semua nilai-nilai muridnya sehingga besar, sehingga masuk," kata Indraza kepada iNews Media Group, Sabtu (29/6/2024).

Ia menjelaskan, kecurangan yang dibantu sekolah bukan hanya demi mulusnya murid mereka masuk ke sekolah negeri yang dituju. Namun, juga terdapat unsur gengsi bagi sekolah dengan banyaknya meloloskan anak didiknya dalam PPDB.