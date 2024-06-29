Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

31 Pati Polri Naik Pangkat, Agung Setya dan Syahardiantono Jabat Komjen

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |21:32 WIB
31 Pati Polri Naik Pangkat, Agung Setya dan Syahardiantono Jabat Komjen
JAKARTA - Polri melaksanakan upacara kenaikan pangkat 31 perwira tinggi (pati) Polri. Upacara digelar di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (29/6/2024).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Kenaikan pangkat 31 Pati tersebut berdasarkan surat telegram nomor STR/1768/VI/KEP/2024 dan STR/1686/VI/KEP/2024.

"Kapolri memimpin upacara pelaksanaan kenaikan pangkat ke dan dalam Pati Polri dan PNS Polri pada hari ini di Rupattama Mabes Polri," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2024).

Dari 31 Pati yang naik pangkat tersebut, diantaranya yakni Komjen Agung Setya Imam Effendi yang kini menempati jabatan pati Bareskrim Polri untuk penugasan pada BIN.

Lalu ada Komjen Pol Syahardiantono yang kini menempati jabatan Kabaintelkam. Selanjutnya ada Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto yang mengisi jabatan Kapolda Sumatera Utara dan Irjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolda Banten.

Berikut 31 daftar pati Polri yang mengikuti upacara kenaikan pangkat:

1. Komjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Jabatan Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BIN)

2. Komjen Pol Syahardiantono, Jabatan Kabaintelkam Polri

3. Irjen Pol Atang Heradi, Jabatan Widyaiswara Utama Kepolisian Tk. I Sespim Lemdiklat Polri

4. Irjen Pol Chuzani Patoppoi, Jabatan Widyaiswara Kepolisian Utama Kepolisian Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri

5. Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Jabatan Kapolda Sumut

6. Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Jabatan Kapolda Banten

7. Brigjen Pol Marwan Syukur, Jabatan Perancang Peraturan Kepolisian Utama Tk.II Divkum Polri

8. Brigjen Pol Heny Sulistiya Arianta, Jabatan Pati Lemdiklat Polri (Penugasan pada Wantannas)

9. Brigjen Pol Bambang Sentot Widodo, Jabatan Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri

10. Brigjen Pol Supriyadi, Jabatan Kasespimti Sespim Lemdiklat Polri

1 2
      
