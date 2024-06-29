Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Ibu Kembali Erupsi, Warga Halmahera Diminta Pakai Masker di Luar Rumah

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |21:55 WIB
Gunung Ibu Kembali Erupsi, Warga Halmahera Diminta Pakai Masker di Luar Rumah
Foto: PVMBG
A
A
A

HALMAHERA - Gunung Ibu di Halmahera, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada Sabtu malam (29/6) pukul 21:38 WIT.

Warga diminta untuk memakai masker dan tidak beraktivitas dalam radius 4 kilometer dari lokasi.

Laporan website Magma Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tinggi kolom letusan diperkirakan kurang lebih mencapai 2.000 meter di atas puncak.

Kolom abu dilaporkan berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut.

“Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 199 detik.” demikian laporan M. Richard Chaniago dalam laman Magma ESDM, Sabtu (29/6).

Pihaknya meminta masyarakat sekitar gunung baik penduduk lokal maupu wisatawan untuk tidak beraktivitas di dalam radius 4 km, dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata).” terangnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
