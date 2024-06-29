Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Ungkap 3 Menteri Kabinet Jokowi Bakal Jadi Kandidat di Pilkada Jatim, Siapa Saja?

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |23:03 WIB
PDIP Ungkap 3 Menteri Kabinet Jokowi Bakal Jadi Kandidat di Pilkada Jatim, Siapa Saja?
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (Foro: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyiapkan sejumlah kadernya dalam kontestasi Pilkada di Jawa Timur. Bahkan, nama-nama pada kalangan Menteri juga ikut dipersiapkan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut setidaknya ada tiga menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang dipersiapkan untuk Pilkada Jatim. Mereka ialah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menpan RB Azwar Annas hingga Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung.

"Misalnya dari kalangan menteri ada ibu Risma, ada pak Abdullah Azwar Annas, ada pak Pramono Anung ini laris manis ada yang ngusung di Jakarta ada yang ngusulkan di Jawa Timur," kata Hasto di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat (29/6/2024).

Kader-kader PDIP yang kini menjabat kepala daerah di Jawa Timur pun juga turut dipersiapkan. Nama-nama seperti Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin hingga Bupati Sumenep Nur Fauzi juga disebutnya memiliki basis kekuatan politik.

