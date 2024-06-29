Pelaku Penipuan Pekerjaan Modus Like Youtube Ternyata Juga Jual Beli Rekening

JAKARTA - Pelaku penipuan pekerjaan dengan modus like YouTube ternyata juga melakukan tindak kejahatan lain dengan praktik jual-beli rekening bank yang digunakan sebagai wadah menghimpun uang hasil kejahatan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak setelah berhasil menangkap dua kaki tangan EO (47) dan SM (29) yang bekerja untuk D warga Indonesia yang ada di Kamboja dan masih menjadi buronan.

“Terkait kasus Pencet Like Youtube. Tersangka disebutkan sudah mengirimkan 15 rekening ke Kamboja,” kata Ade Safri saat dikonfirmasi, Sabtu (29/6/2024).

Temuan baru terungkap, berdasarkan keterangan EO dan SM yang ternyata memakai data-data warga Indonesia untuk membuat rekening penampungan hasil kejahatan penipuan Like Youtube D.

"Untuk rekening yang digunakan para tersangka dalam menampung uang hasil kejahatan semuanya menggunakan rekening Indonesia (campuran Bank Swasta dan Bank milik negara) dan pembukaan rekening dilakukan menggunakan data-data orang Indonesia," ujarnya.

Data yang dipakai bukanlah milik para korban penipuan like Youtube, melainkan data orang lain yang dicari oleh SM berdasarkan koordinasi dengan EO atas arahan D yang berada di Kamboja.

Dari hasil tindak kejahatannya mencari rekening, EO turut mendapat imbalan Rp1.500.000 per-rekening, dan SM yanh bertugas mencari data warga mendapat Rp500.000 per-rekening.

“Bukan data-data korban penipuan mas, tetapi data-data pemilik atau pembuka rekening yang dicari oleh tersangka S,” tuturnya.