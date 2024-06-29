Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Penipuan Pekerjaan Modus Like Youtube Ternyata Juga Jual Beli Rekening

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |11:05 WIB
Pelaku Penipuan Pekerjaan Modus Like Youtube Ternyata Juga Jual Beli Rekening
Ilustrasi pencurian (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku penipuan pekerjaan dengan modus like YouTube ternyata juga melakukan tindak kejahatan lain dengan praktik jual-beli rekening bank yang digunakan sebagai wadah menghimpun uang hasil kejahatan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak setelah berhasil menangkap dua kaki tangan EO (47) dan SM (29) yang bekerja untuk D warga Indonesia yang ada di Kamboja dan masih menjadi buronan.

“Terkait kasus Pencet Like Youtube. Tersangka disebutkan sudah mengirimkan 15 rekening ke Kamboja,” kata Ade Safri saat dikonfirmasi, Sabtu (29/6/2024).

Temuan baru terungkap, berdasarkan keterangan EO dan SM yang ternyata memakai data-data warga Indonesia untuk membuat rekening penampungan hasil kejahatan penipuan Like Youtube D.

"Untuk rekening yang digunakan para tersangka dalam menampung uang hasil kejahatan semuanya menggunakan rekening Indonesia (campuran Bank Swasta dan Bank milik negara) dan pembukaan rekening dilakukan menggunakan data-data orang Indonesia," ujarnya.

Data yang dipakai bukanlah milik para korban penipuan like Youtube, melainkan data orang lain yang dicari oleh SM berdasarkan koordinasi dengan EO atas arahan D yang berada di Kamboja.

Dari hasil tindak kejahatannya mencari rekening, EO turut mendapat imbalan Rp1.500.000 per-rekening, dan SM yanh bertugas mencari data warga mendapat Rp500.000 per-rekening.

“Bukan data-data korban penipuan mas, tetapi data-data pemilik atau pembuka rekening yang dicari oleh tersangka S,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160508/penipuan-YU1X_large.jpg
Penipu Jual Beli Vespa Klasik di Bekasi Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement