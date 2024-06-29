Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ringkus Maling Motor, Polisi Sita Golok hingga Sabu di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |11:28 WIB
Ringkus Maling Motor, Polisi Sita Golok hingga Sabu di Bogor
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Seorang pria berinisial U (31), diamankan polisi di wilayah Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Pria tersebut ditangkap usai kedapatan mencuri motor milik warga.

Kapolsek Nanggung AKP Ade Kamsa mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 28 Juni 2024. Awalnya, Bripka Prasyto dan Aiptu Yudi, sedang melakukan patroli rutin di daerah Kalong Liud.

"Mereka melihat sebuah motor yang terparkir di pinggir jalan dengan dua pria yang mencurigakan sedang jongkok di bawah pohon pisang," kata Ade dalam keterangannya, Sabtu (29/6/2024).

Ketika didekati untuk pemeriksaan, salah satu pria langsung melarikan diri. Sementara U, berhasil diamankan petugas dan dilakukan penggeledahan.

"Ditemukan barang bukti di tubuh terduga pelaku satu buah golok yang diikat di pinggangnya, sebuah tas hitam yang berisi dompet berwarna pink, dan satu set kunci leter T di kantong celananya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
