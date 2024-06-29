5 Petugas Porter Bandara Soetta Ditangkap karena Bobol Koper Penumpang Curi Emas hingga Berlian

JAKARTA - Lima oknum pembawa barang alias porter di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Tangerang ditangkap polisi karena diduga mencuri barang berharga dalam koper milik penumpang pesawat.

Lima oknum porter tersebut berhasil menggasak barang-barang berharga milik seorang wanita inisial JS (26) asal Tangerang Selatan senilai lebih Rp40 juta.

Wakapolresta Bandara Soetta, AKBP Ronald Sipayung mengatakan bahwa kelima tersangka berinisial AS, H, A, D dan T, seluruhnya berasal dari Sulawesi Selatan.

"Modus yang dilakukan oleh para tersangka ini yakni dodos koper penumpang dan korban mengalami kerugian Rp40.175.000," ujar Ronald dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/6/24).

Ronald mengungkapkan, kejadian tersebut berawal saat JS mendarat dengan pesawat dari Makassar di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 26 Juni 2024 malam.

Kemudian pelapor menuju konveyour untuk mengambil bagasi miliknya berupa satu buah koper serta dua kardus. Selanjutnya memeriksa koper dan mendapatkan barang-barang berharganya telah raib.

"Barang milik korban yang hilang berupa satu buah cincin emas, dua cincin berlian, uang tunai sebanyak 300 USD dan 300 SGD," beber Ronald.

Menurut Ronald, atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 40.175.000 dan selanjutnya melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polresta Bandara Soetta untuk pengusutan lebih lanjut.

Kasat Reskrim Kompol Reza Fahlevi menambahkan, dalam menjalankan aksinya para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda serta mendapatkan hasil curian yang bervariasi sesuai dengan perannya masing-masing.

Tersangka H, T, A dan D mendapatkan bagian Rp 1,3 juta, AS mendapatkan keuntungan Rp 1.935.000. Menurut dia, lima tersangka tersebut berprofesi sebagai petugas Porter dan tidak ada keterlibatan pihak lain.

Dari tangan para tersangka pihaknya berhasil mengamankan satu buah cincin emas putih dan 2 buah cincin emas berlian milik korban, 6 unit handphone, 5 buah rompi warna hijau serta print out rekening koran.