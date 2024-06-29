Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Cabuli 3 Bocah, 2 Pria di Bogor Nyaris Bonyok Dihajar Massa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |12:29 WIB
Diduga Cabuli 3 Bocah, 2 Pria di Bogor Nyaris Bonyok Dihajar Massa
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
BOGOR - Dua pria paruh baya nyaris babak belur dihajar warga di wilayah Ciwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Warga dibuat geram karena keduanya diduga mencabuli anak di bawah umur.

Ketua RT setempat, Roni mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 19.00 WIB pada Jumat 28 Juni 2024. Awalnya, warga mendapat laporan dari salah satu orangtua yang mengaku bahwa anaknya telah dicabuli kedua pelaku berinisial W (60) dan A (55).

"Yang satu dibawa ke kontrakannya yang tua itu. Kalau satu lagi di semak-semak gelap dibawa," kata Roni kepada wartawan, Sabtu (29/6/2024).

Berdasarkan laporan yang didapatnya, korban berjumlah 3 orang. Mendengar cerita tersebut, warga pun geram dan mengamankan kedua terduga pelaku. 

"Sempat (dikasih duit), es krim katanya dirayu. Ibunya bilang cerita gini-gini akhirnya massa pada tau. Kalau gak ke-handle sama warga saya, sempat juga (kena) 2-3 pukul langsung diamanin," jelasnya.

Warga tidak menyangka dengan perbuatan pelaku karena sehari-hari dikenal aktif dan berbaur dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, keduanya dibawa oleh polisi untuk proses lebih lanjut.

"Saya juga gak nyangka, saya datang udah dipukuli sama massa," ungkapnya.

