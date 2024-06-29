Truk Kontainer Terguling di Tol Cakung Arah Bintara, Lalin Padat

JAKARTA - Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Cakung arah Bintara kilometer 53+400, pada Sabtu (29/6/2024), sekitar pukul 14.13 WIB. Kecelakaan tunggal tersebut dialami oleh satu unit mobil truk kontainer.

Berdasarkan laporan dari akun media sosial TMC Polda Metro Jaya, petugas saat ini sudah berada di lokasi untuk melakukan upaya evakuasi. Lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan dilaporkan cukup padat.

"14.13 Sebuah Kendaraan Truk Kontainer mengalami kecelakaan lalu lintas di Ruas Tol KM 53.400 B Cakung arah Bintara, saat ini sedang dalam proses Evakuasi oleh Petugas, situasi arus lalu lintas terpantau cukup padat," dikutip dari akun medsos X/Twitter @TMCPoldaMetro.