HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Landa Rumah Tinggal di Kampung Bali

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |15:00 WIB
Kebakaran Landa Rumah Tinggal di Kampung Bali
Kebakaran rumah di Kampung Bali (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Kampung Bali VI, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari ini Sabtu (29/6/2024). Akibat kebakaran itu, rumah tinggal tersebut hangus terbakar.

"Bangunan rumah tinggal di Jalan Kampung Bali VI, RT.009/RW.007, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat hangus terbakar. Warga yang melihat kejadian tersebut segera menghubungi #PemadamJakarta untuk meminta bantuan pemadaman," dikutip dari unggahan akun X @humasjakfire, Sabtu (29/6/2024).

Dilaporkan kebakaran terjadi sekitar pukul 12.59 WIB, petugas pemadam kebakaran pun bergegas memadamkan api. Dan sekitar pukul 13.36 WIB, petugas berhasil melokalisir api.

"Mendindaklanjuti laporan tersebut, pukul 12.59 WIB operasi pemadaman dimulai, kemudian setelah bejibaku dengan api petugas berhasil melokalisir perambatan api pada pukul 13.36 WIB," katanya.

Usai dilokalisir, petugas pemadam kebakaran saat ini melakukan upaya pendinginan guna menghilangkan sisa api dan asap.

"Setelah berhasil dilokalisir, saat ini, 17 unit dan 51 personel masih berupaya untuk melakukan pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap," jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
