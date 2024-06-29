Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Usut Keterkaitan Dua Kasus Penipuan Modus Like and Subscribe

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |15:39 WIB
Polda Metro Usut Keterkaitan Dua Kasus Penipuan Modus <i>Like</i> and <i>Subscribe</i>
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara kasus dugaan penipuan modus menawarkan pekerjaan like dan subscribe konten YouTube yang diungkapnya dengan perkara serupa yang ditangani Bareskrim Polri.

Diketahui, Bareskrim Porli mengungkap menangkap Warga Negara Asing (WNA) asal China yang merupakan pelaku penipuan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI).

"Nanti kita dalami keterkaitannya," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Sabtu (29/6/2024).

Sejauh ini, persamaan di kedua kasus itu memiliki modus yang sama. Namun, ada beberapa perbedaan seperti untuk perkara yang ditangani Polda Metro Jaya dikendalikan oleh seseorang berinisial D dari Kamboja.

Sementara untuk kasus yang ditangani Bareskrim Polri, penyidik menangkap SZ yang merupakan WNA China di Abu Dhabi. Namun, belum disampaikan jaringannya.

Wadir Siber Bareskrim Polri, Kombes Dani Kustoni sempat menyampaikan bila penangkapan terhadap SZ merupakan hasil pengembangan kasus scam online yang ditangani sebelumnya.

"Yang sebelumnya sudah kita lakukan penangkapan, jadi ini yang paling utamanya kita ambil (tangkap)," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
