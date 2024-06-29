Waspada! Status Bendung Katulampa Bogor Naik Siaga 3

BOGOR - Ketinggian air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor meningkat. Ketinggian air itu mencapai 90 sentimeter atau berstatus Siaga 3.

Petugas Bendung Katulampa Kota Bogor M. Jaenudin mengatakan kenaikan debit air terjadi pukul 16.40 WIB. Sebelumnya, ketinggian air masih berada pada titik 30 sentimeter sekira pukul 16.00 WIB.

"Ketinggian air 90 sentimeter, status Siaga 3," kata Jaenudin dalam keterangannya, Sabtu (29/6/2024).

Ia menambahkan, ada sekitar 131.000 liter perdetik air di aliran Sungai Ciliwung yang melintasi Bendung Katulampa. Air tersebut diperkirakan akan sampai ke wilayah Ibu Kota Jakarta sekitar 9-12 jam ke depan.

"Kondisi cuaca gerimis halus," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini kondisi cuaca untuk di wilayah Jabodetabek.

Wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan terjadinya angin kencang. Kondisi itu diperkirakan berlangsung hingga petang nanti.

(Arief Setyadi )