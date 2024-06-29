Pemotor Asal Palembang Tewas Usai Tabrak Pembatas Jalan di Kebon Jeruk

JAKARTA - Seorang pemotor, Erwin Irwansyah (32) yang berdomisili di Perum Bukit Sejahtera Ilir Barat Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) meninggal dunia usai menabrak pembatas jalan di Jalan Panjang arah ke utara, Kebon Jerok, Jakarta Barat, pada Sabtu (29/6/2024), sekira pukul 01.30 WIB, dini hari.

"Ia mengalami luka pada bagian kepala dan dada mengeluarkan darah meninggal dunia di TKP, jenazah di evakuasi ke RSUD Tangerang," kata Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto melalui keterangan resminya, Sabtu (29/6/2024).

Berdasarkan laporan yang diterima Joko, pengendara motor tersebut melaju dari arah selatan ke Utara di Jalan Panjang, Kebon Jeruk. Setibanya di dekat Pegadaian Jalan Panjang, Kebon Jeruk, motor yang dikendarai Erwin oleng hingga menabrak pembatas jalan.

"Saat mengendarai kurang hati-hati oleng ke kanan menabrak pembatas jalan selanjutnya meninggal dunia di TKP yang berakibat pengendara sepeda motor Honda Erwin Irwansyah mengalami luka pada bagian dada dan kepala mengeluarkan darah meninggal dunia di TKP," kata Joko.

Pihak kepolisian kemudian mendatangi lokasi TKP untuk mengevakuasi korban. Kata Joko, korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang. Pihak kepolisian masih menyelidiki dengan pasti penyebab kecelakaan.

"Dugaan sementara penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )