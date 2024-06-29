Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada LPS Marathon, Berikut Ruas Jalan Jakarta yang Akan Dialihkan Besok

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |20:51 WIB
Ada LPS Marathon, Berikut Ruas Jalan Jakarta yang Akan Dialihkan Besok
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengalihkan sejumlah ruas jalan terkait penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon 2024 pada Minggu 30 Juni 2024 besok di kawasan sekitar Monumen Nasional (Monas) dan Gelora Bung Karno (GBK).

Dikutip dari akun media sosial Instagram Dishub DKI Jakarta, sistem buka-tutup jalan di sejumlah jalan pada pukul 04.45 - 08.00 WIB pada saat kegiatan berlangsung.

Berikut ini rute Lari 21K LPS Half Marathon:

Start Monas, Silang Barat Daya - Jalan Merdeka Selatan - Jalan Merdeka Timur - Jalan Perwira Jalan Taman Pejambon - Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur - Jalan M.I Ridwan Rais- Jalan Arief Rahman Hakim Jalan Menteng Raya Jalan Cikini Raya Jalan Cilacap-Jalan Moh Yamin-Jalan Teuku Cik Ditiro - Jalan RP Soeroso - Jalan Menteng Raya Jalan M.I Ridwan Rais Jalan Medan Merdeka Selatan - Jalan Agus Salim (putar balik) - Jalan Medan Merdeka Selatan - Jalan M.H Thamrin - Jalan Sudirman - Jalan Sisingamangaraja - berputar di simpang masjid agung Al Azhar - Jalan Sisingamangaraja - Jalan Jenderal Sudirman - Kupingan Semanggi-Jalan Gatot Subroto - Pintu masuk 8 GBK anex GBK (Finish)

Selain itu, ada sejumlah rute Transjakarta yang bersinggungan dengan lintasan lari dilakukan penyesuaian.

Penutupan jalan yang bersinggungan dengan rute LPS Monas Half Marathon diantaranya yakni:

Jalan Medan Merdeka Selatan sisi Utara (pengalihan arus lalu lintas); Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng Barat (Pelari berbagi lajur jalan dengan kendaraan);

Jalan Taman Pejambon dan Jalan Pejambon, Jalan M.I Ridwan Rais, Jalan Arief Rachman Hakim, Jalan Tugu Tani dan Jalan Menteng Raya (pengalihan arus lalu lintas);

Jalan Cikini Raya sampai dengan Simpang Jalan Cikini Raya-Jalan Raden Saleh (Pelari berbagi lajur jalan dengan kendaraan): Simpang Jalan Cikini Raya-Jalan Raden Saleh dan Jalan Cilacap, (pengalihan arus lalu lintas);

Halaman:
1 2
      
