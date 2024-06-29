Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Kontainer Terguling di Tol Cakung Arah Bintara, Sopir Meninggal Tertimpa Bodi Kendaraan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |21:12 WIB
Truk Kontainer Terguling di Tol Cakung Arah Bintara, Sopir Meninggal Tertimpa Bodi Kendaraan
A
A
A

JAKARTA - Truk kontainer terguling di ruas tol Cakung arah Bintara kilometer 53+400, pada Sabtu (29/6/2024). Akibat peristiwa tersebut sopir truk meninggal dunia di tempat.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Iptu Darwis Sunarta menyebut, sopir kendaraan besar itu tewas tertimpa bodi truk yang terguling tersebut.

"Betul (sopir, tewas tertimpa bodi truk), meninggal dunia inisial SR," ujar Darwis saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (29/6/2024).

Darwis menerangkan, bedasarkan keterangan saksi, sopir truk itu diduga ngantuk hingga menabrak pembatas jalan.

"Diduga supir mengantuk sehingga menabrak guadril pembatas jalan tol sehingga pengemudi tidak bisa menguasai kendali," katanya.

Peristiwa itu juga sempat membuat arus lalu lintas di jalan tol tersebut tersendat. Sebab truk kontainer terguling melintang hampir menutupi ruas tol Cakung arah Bintara.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
