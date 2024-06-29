Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Sukaraja Bogor Dilaporkan Hanyut di Kali Ciluer saat Menjala Ikan, Tim SAR Lakukan Pencarian

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |22:27 WIB
Pria di Sukaraja Bogor Dilaporkan Hanyut di Kali Ciluer saat Menjala Ikan, Tim SAR Lakukan Pencarian
A
A
A

BOGOR - Pria bernama Cunsil (59), dilaporkan hanyut di aliran Kali Ciluer, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian.

Kabid Kedaruratan dan Logistik (BPBD) Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Menurut keterangan dari tiga saksi, Cunsil sedang menjala ikan di Kali Ciluar dengan kondisi arus air cukup deras dan keruh.

"Sempat diperingatkan saksi untuk tidak menjala ikan dikarenakan arus air yang cukup deras," kata Adam dalam keterangannya, Sabtu (29/6/2024).

Tidak lama, Cunsil diketahui tenggelam di aliran kali tersebut. Ketiga saksi yang juga saudaranya sempat berupaya mencari Cunsil tetapi tidak hasilnya nihil.

"Korban belum ditemukan," jelasnya.

Tim SAR gabungan yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian untuk melakukan upaya pencarian. Rencananya, pencarian akan dilanjutkan oleh petugas esok pagi.

"Pencarian dilanjut besok pagi pukul 07.00 WIB," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174925//mayat-pFWA_large.jpeg
Usut Misteri Kematian Terapis Wanita di Lahan Kosong Jaksel, Polisi Cek CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174669//mayat-Kqr5_large.jpg
WN China Jatuh dari Lantai 35 Apartemen Jakut, Polisi Periksa Saksi dan CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174646//mayat-08kl_large.jpg
Tragis, WN China Tewas Terjatuh dari Lantai 35 Apartemen Pademangan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174533//ponpes_al_khoziny-bfFB_large.jpg
Update Insiden Ponpes Al Khoziny, Total 25 Korban Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174356//tim_sar_di_ponpes_sidoarjo-4Bm7_large.jpg
Update Korban Ponpes Al-Khoziny: 14 Meninggal, 49 Masih Dicari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174234//basarnas-Czyc_large.jpg
Basarnas Evakuasi ABK Vietnam Diduga Kecelakaan Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement