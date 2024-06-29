Pria di Sukaraja Bogor Dilaporkan Hanyut di Kali Ciluer saat Menjala Ikan, Tim SAR Lakukan Pencarian

BOGOR - Pria bernama Cunsil (59), dilaporkan hanyut di aliran Kali Ciluer, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian.

Kabid Kedaruratan dan Logistik (BPBD) Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Menurut keterangan dari tiga saksi, Cunsil sedang menjala ikan di Kali Ciluar dengan kondisi arus air cukup deras dan keruh.

"Sempat diperingatkan saksi untuk tidak menjala ikan dikarenakan arus air yang cukup deras," kata Adam dalam keterangannya, Sabtu (29/6/2024).

Tidak lama, Cunsil diketahui tenggelam di aliran kali tersebut. Ketiga saksi yang juga saudaranya sempat berupaya mencari Cunsil tetapi tidak hasilnya nihil.

"Korban belum ditemukan," jelasnya.

Tim SAR gabungan yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian untuk melakukan upaya pencarian. Rencananya, pencarian akan dilanjutkan oleh petugas esok pagi.

"Pencarian dilanjut besok pagi pukul 07.00 WIB," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)