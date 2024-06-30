Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tengah Malam, Luwu Timur Sulsel Diguncang Gempa Bumi

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |00:06 WIB
Tengah Malam, Luwu Timur Sulsel Diguncang Gempa Bumi
A
A
A

JAKARTA - Terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,3 di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada Sabtu 29 Juni 2024 pukul 22:19:44 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berlangsung di titik koordinat 2.33 LS-120.80 BT.

Titik gempa ada di 49 kilomenter barat laut Luwu Timur. Diketahui kedalaman gempa mencapai 12 km.

“#Gempa Mag:2.3, 29-Jun-2024 22:19:44WIB, Lok:2.33LS, 120.80BT (49 km BaratLaut LUWUTIMUR-SULSEL), Kedlmn:12 Km #BMKG

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.” demikian lapor BMKG dalam akun media sosial X, @infoBMKG

(Khafid Mardiyansyah)

      
Luwu Timur BMKG gempa Gempa Bumi
