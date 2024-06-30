Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Bumi 4,0 M Guncang Seram Bagian Timur Maluku

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |02:44 WIB
Gempa Bumi 4,0 M Guncang Seram Bagian Timur Maluku
A
A
A

SERAM BAGIAN TIMUR - Terjadi gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku pada Minggu 30 Juni 2024 pukul 02:16 WIB.

Gempa berkekuatan 4.0 magnitudo, yang terjadi berada dalam radius 47 kilometer barat laut Seram Bagian Timur

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat lokasi gempa berada di 2,86 lintang selatan (LS), dan 130,14 bujur timur (BT).

Kedalaman gempa mencapai 13 km. BMKG melaporkan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

“#Gempa Mag:4.0, 30-Jun-2024 02:16:52WIB, Lok:2.86LS, 130.14BT (47 km BaratLaut SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU), Kedlmn:13 Km #BMKG

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.” demikian itulis BMKG dalam akun media sosial X, @infoBMKG, Minggu (29/6) pukul 02:21 WIB.

(Khafid Mardiyansyah)

      
