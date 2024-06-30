Begini Persiapan HUT Puncak Hari Bhayangkara Ke-78 di Monas

JAKARTA - 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara sebagai penanda lahirnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada 1946.

Tahun ini, tema Hari Bhayangkara ke-78 adalah "Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas". Puncak perayaan pun akan digelar di Monas mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, tampak sejumlah persiapan telah dilakukan. Mulai dari pemasangan tenda hingga panggung yang megah.

Terlihat di pintu masuk monas berjejernya ratusan bendera bertuliskan 'Hari Bhayangkara 78 1 Juli 2024, Menuju Indonesia Emas'. Bendera tersebut menggunakan perpaduan warna merah, kuning dan biru.

Kemudian tepat di tengah samping kiri Monas, dibangun panggung megah yang ukurannya dapat menampung ratusan orang diatas nya.

Sementara di sampingnya berjejer ribuan kursi lengkap dengan tenda yang dihiasi pita berwarna merah putih.