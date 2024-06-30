Mulai Besok, 17 KA Jarak Jauh dari Stasiun Pasar Senen dan Jatinegara Dilakukan Penyesuaian Jadwal Keberangkatan

JAKARTA - PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta akan terus melakukan peningkatan pelayanannya terhadap pelanggan, utamanya ketepatan waktu berangkat dan tiba di stasiun tujuan pelanggan.

Mulai 1 Juli 2024, KAI Daop 1 Jakarta akan melakukan penyesuaian jam keberangkatan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Jatinegara.

Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menjelaskan, bahwasanya mulai 1 Juli 2024 terdapat 17 KAJJ yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan 4 KAJJ kedatangan Stasiun Pasar Senen akan dilakukan penyesuaian jadwal waktu berangkat dan tiba di Stasiun Pasar Senen.

“Ada 17 KAJJ yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen akan kita sesuaikan jam berangkatnya, dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Jatinegara. Selain itu 4 KAJJ yang menuju Stasiun Pasar Senen dan berhenti di Stasiun Jatinegara juga kita sesusikan,” kata Ixfan dalam keterangannya, Minggu (30/6/2024).

Ixfan menambahkan, bahwa penyesuaian ini dilakukan agar KA-KA tersebut yang sebelumnya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara untuk naik turun penumpang tetap terjaga ketepatan waktunya saat tiba di stasiun tujuan. Selain itu jam berangkat dari Stasiun Jatinegara menjadi terjadwal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

“Dengan demikian KA-KA tersebut saat datang dan berangkat di Stasiun Jatinegara menjadi terjadwal, sehingga penumpang juga tidak perlu terburu-buru karena jadwalnya sudah ditetapkan,” imbuhnya.